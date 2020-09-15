俄向白羅斯提供15億美元貸款　軍演結束即撤兵

白羅斯總統盧卡申科周一（14日）在俄羅斯索契與該國總統普京會談4小時，盧卡申科感謝俄方支持，又指最重要是國內示威者不要越過紅線。普京承諾向白羅斯提供15億美元（約117億港元）貸款，避免後者短期內陷入經濟危機。他又指，俄白正舉行的軍演屬例行軍事訓練，結束後會撤走所有俄軍。

盧卡申科感謝普京及俄羅斯國民等所有協助，並在近期事件中上了「非常認真的一課」。普京則指，俄方想白羅斯免受外界施壓，透過冷靜態度及對話以尋找解決辦法。他強調俄白周一（14日）展開的軍演去年已安排好，是例行軍演，稱「要釋除所有疑慮」，完結後會撤走俄白邊境兵力。他指，兩國會繼續國防合作，包括涉及敏感領域的軍工企業對話。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫形容，兩國會談很有建設性，而聯合軍演在下周五（25日）結束後，俄羅斯將撤走在俄白邊境戒備的執法人員及國民警衞軍。

白羅斯反對派流亡領袖哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）對普京站在獨裁者那一邊，而非支持白羅斯人民感到失望，深怕白羅斯命運會與烏克蘭一樣。她提醒普京任何與盧卡申科達成的協議均為無效，因為都會由新政府審核。她要求盧卡申科政權不要令示威升級，又稱要舉行自由、公平及透明的選舉的先決條件是要總統下台。

有分析人員認為，普京並不信任盧卡申科，但看到其執政收國民挑戰才出手相助，並有可能是想處於弱勢的他接受日後兩國軟性合併的手段。