建築系畢業生償心願　花10個月製蝙蝠車

越南河內市一名建築系大學生熱愛超級英雄動漫，更是一間cosplay（角色扮演）道具製作公司的老闆。他在讀大學一年級時，決定要親手製造一輛蝙蝠車，向經典電影《蝙蝠俠-黑夜之神》致敬。他最近終如願以償，花了10個月時間，用3D打印技術及舊汽車零件，製造了一輛一比一大小、且可以時速100公里行駛的極像真蝙蝠車。

23歲的阮德鍾（Nguyen Dac Chung，音譯）表示，他與公司團隊在越南國內購買車架和車體，再從美國進口特製輪胎等零件，先以3D打印技術造了一輛蝙蝠車複製品，然後安裝零件。複製蝙蝠車現階段已完成了9成，尚有部分車內裝飾待完善，但已耗資近5億越南盾（約17萬港元）。

阮德鍾的蝙蝠車相當型格，漆黑車身配合鷗翼門，整輛車長3.6米，寬2.6米。方向盤上有蝙蝠俠的標誌，後方還有個超大噴射裝置。蝙蝠車由一具配有4個400毫升汽缸的引擎推動，行駛時速達100公里，前輪採用了4個減震器，後輪則用了2個減震器。阮德鍾表示，製作蝙蝠車的技術相當困難，但作為蝙蝠俠忠實粉絲，很高興能實現夢想。