記者採訪示威遇警暴　聯合國促加強訓練警員

總部設於法國巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO）周一（14日）發表報告指，記者採訪示威時受執法人員暴力對待的情況增加，全球各地都有發生，總幹事阿祖萊促請各國加強訓練警員。

報告研究範圍包括65個國家，指出今年1月至6月已有21場示威有記者遇襲、被捕或被殺，形容警方及安全部隊於過去5年非法使用武力有廣泛上升趨勢。2015年至2020年中至少有10名記者被殺，死者在敍利亞、墨西哥、以色列、北愛爾蘭、伊拉克等地工作，另有125場示威有記者遇襲或被捕。

UNESCO指，全球數百名採訪示威的記者受騷擾、毆打、拘捕、恐嚇、綁架、監視，部分人的採訪器材被毀，主要是因警員及安全部隊所致。報告寫道，警方使用橡膠子彈及胡椒球彈等非致命武器傷及數十名記者，甚至令部分人失明，警方不需害怕因對待記者的手法而受罰已成近年常態。

阿祖萊敦促各國確保記者工作時毋須擔心安全，稱傳媒在報道示威有重要角色，呼籲國際社會及相關當局支持上述權利。