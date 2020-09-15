美俄同日出擊　轟炸機歐洲空中大鬥法

美俄在歐洲的軍事角力愈演愈烈，雙方周一（14日）同時向區內派遣戰略轟炸機。繼本月初後，美軍3架B52H再飛入烏克蘭巡邏，期間在黑海上空遭俄軍戰機攔截；與此同時，俄軍3架圖160飛往北大西洋執行任務，挪威及英國先後出動戰機應對。

烏克蘭空軍司令部表示，美軍轟炸機從英國費爾福德空軍基地出發，並在烏軍戰機護送下在該國領空巡邏，之後前往黑海上空與區內國家展開集體安全行動。司令部稱美軍轟炸機將定期在烏克蘭巡邏，為美國、北約盟友及夥伴提供集體防禦及威懾俄羅斯；又明言烏克蘭有戰略夥伴支持，絕不讓黑海及亞速海淪為俄國國內湖泊。

俄羅斯國防部表示，美軍轟炸機在黑海上空飛近俄國邊界，因此南部軍區緊急出動2架蘇27戰機及2架蘇30戰機攔截，強調戰機在安全距離下飛近目標以作識別。國防部指美軍轟炸機其後飛離俄國邊界，俄軍戰機全程嚴格遵守使用空域的國際規定。

北約盟軍空軍司令部在社交網發布照片，指美軍B52H周一執行轟炸機特遣隊任務期間，飛入羅馬尼亞與當地空軍5架F16戰機聯合演習。北約稱演習展示該跨大西洋軍事同盟的空軍部隊整合及互操作性，並加強北約對歐洲東南部的安全保證措施。

同日，俄軍轟炸機在巴倫支海、挪威海及大西洋的國際水域上空巡邏，全程長達10小時，期間在部分空域獲米格31戰機護送。由於圖160飛入北約北部防空警備區，因此先後遭挪威F16及英國颱風戰機攔截，最終它們飛至英國以北空域後折返基地。