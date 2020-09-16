阿聯酋巴林以色列白宮簽約建交　特朗普主持儀式

阿聯酋和巴林於美國時間周二（15日）在美國總統特朗普主持的儀式中，與以色列簽署關係正常化協議，成為繼1979年埃及和1994年約旦之後，與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。特朗普稱︰「經過數十年的不和與衝突後，我們開啟了新中東的黎明。」

以色列總理內塔尼亞胡和阿聯酋外長內哈延、巴林外長扎耶尼於白宮南草坪，在數百位與會貴賓的見證下，簽署這項美國居中斡旋促成的協議。特朗普向與會者稱：「我們今天下午在這裏改變歷史進程。」他形容這是一大步，所有信仰與背景的人們，在和平與繁榮中一起生活，並宣稱這3個國家將攜手合作，他們是朋友。

內塔尼亞胡表示，這項美國居中斡旋的和平行動，有可能永久結束以色列與阿拉伯國家的衝突。他稱：「這是歷史的樞紐，預示和平新黎明的來臨。」他期望這項和平最終將擴大納入其他阿拉伯國家，最終可能永久結束以阿衝突。

較早前特朗普在白宮接待內塔尼亞胡時表示，還有5、6個阿拉伯國家準備同意與以色列關係正常化。

美聯社引述官員指，上述3國除了會各成達成雙邊協議外，亦會簽署名為「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）的三邊協議，特朗普將會做見證人。報道分析指，特朗普希望通過今次外交成績，以增加連任機會。