蓬佩奧拉攏東盟歐盟抗華　指世界現在已覺醒

美國國務卿蓬佩奧受美國智庫「大西洋理事會」之邀，周二（15日）透過視訊方式談論中國挑戰。他表示，長久以來，西方世界對中國霸權野心袖手旁觀；但指世界現在已覺醒，局勢已扭轉。

至於美國如何才能有效抗華，蓬佩奧指，美國政府首要任務是說服美國人民，讓他們意識到中國威脅與挑戰，並且清楚闡明中共是如何透過掠奪性行徑及在美國國內經濟活動，竊取走上千萬工作機會。

蓬佩奧指，其次就是利用事實數據，讓國際上友人了解到中共的所作所為。他過去2年半擔任國務卿時間，走訪世界各地並用數據與人們對話。蓬佩奧表示：「過去6至8個月時間，很欣慰能看到態勢的轉變。世界已經覺醒，我認為局勢已經扭轉。」他說，多國認知到中國隱瞞疫情及在非洲各地的掠奪性作為，東盟國家也意識到只要美國與他們站在一起，他們其實有能力抵抗中國。

他強調，世界如何看待中共威脅有了強大轉變，美國企業領袖也比過去更清楚意識到，在一黨制國家內做生意會面臨怎樣政治風險。被問到若總統特朗普連任成功，他有甚麼計劃，蓬佩奧指，中共所帶來的挑戰仍存在，特朗普政府欲完成的目標也才達成一半，還有很多工作要做，稱很樂意看能用甚麼方式參與相關工作。