威廉上載舊照賀哈利生日　缺梅根惹網民揣測

英國薩塞克斯公爵哈利王子周二（15日）36歲生日，其兄長威廉王子夫婦當日在官方社交網致賀，並上載一張夫婦倆前年跟哈利在一個活動上賽跑的舊照片，由於照片中沒有哈利妻子梅根，不少網民猜測威廉夫婦別有深意。

除了威廉夫婦外，英女王伊利沙白二世、王儲查理斯夫婦周二亦分別在官方社交網，發文及上載照片祝賀哈利。英女王上載的是她與哈利前年在白金漢宮一個嘉獎青年領袖的款待活動上的合照，當中英女王背對鏡頭，站在她對面的哈利綻放燦爛笑客跟她對談。而查理斯的照片，則是他與哈利在2014年，在倫敦出席國際傷殘軍人運動會時在看台上談笑風生，以及一張哈利個人照。

有網民看過照片後發現，各王室成員上載的照片無獨有偶均沒有梅根的身影，有人認為王室有無數照片可選，但卻挑選沒梅根的，似乎並非無心。惟有網民則指出，早前威廉妻子凱瑟琳生日，王室成員上載為她賀壽的照片也沒有威廉，認為是多事之徒胡亂猜測。不過有網民「突破盲腸」，指哈利在以前的照片中，似乎比近年拍攝的照片更開心。

至於哈利自己則沒有公布如何過生日，但外界推測他會與妻兒在美國加州聖巴巴拉，度過一家淡出王室後的首個生日。