菅義偉內閣名單出爐　8人原職留任

日本首相菅義偉的內閣被指延續前任安倍晉三執政路線，由20人組成，當中有8人原職留任，包括副首相兼財相麻生太郎、外相茂木敏充、環境相小泉進次郎等。另有3人閣內調任，包括河野太郎由防相轉任行政改革相、加藤勝信由厚生勞動相改任內閣官房長官。此外，法相上川陽子等4人再次入閣。下列是菅義偉內閣名單。

1/副首相兼財相：麻生太郎（原職留任）

2/總務相：武田良太（閣內調任）

3/法相：上川陽子（再次入閣）

4/外相：茂木敏充（原職留任）

5/文部科學相：萩生田光一（原職留任）

6/厚生勞動相：田村憲久（再次入閣）

7/農相：野上浩太郎（首次入閣）

8/經濟產業相：梶山弘志（原職留任）

9/國土交通相：赤羽一嘉（原職留任）

10/環境相：小泉進次郎（原職留任）

11/防相：岸信夫（首次入閣）

12/官房長官：加藤勝信（閣內調任）

13/復興相：平澤勝榮（首次入閣）

14/國家公安委員長：小此木八郎（再次入閣）

15/行政改革相：河野太郎（閣內調任）

16/一億總活躍相：坂本哲志（首次入閣）

17/經濟再生相：西村康稔（原職留任）

18/數碼相：平井卓也（再次入閣）

19/奧運相：橋本聖子（原職留任）

20/世博相：井上信治（首次入閣）