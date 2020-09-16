新冠肺炎：政府拒批節日集會申請　揚言嚴懲違禁者

南韓周三（16日）新增113宗新冠肺炎確診個案，較周二（15日）的106宗稍為上升，但已是連續兩周新增確診個案單日低於200宗。中央災難安全對策本部發言人金剛立以防疫為由，決定不批准下月3日「開天節」在首爾市區舉行的80多場集會，強調將嚴懲違法集會的人士。

金剛立表示，禁止在鐘路舉行10人以上的集會，執法人員將強制驅逐非法集會人士及作出拘捕。他指出，來自全國各地的參加者在集會期間，高喊口號可能會噴濺大量飛沫，增加傳播風險，呼籲有意參加人士為了自身及他人的安全，不要出席。此外，金剛立透露，已批准德威航空公司重啟往返仁川至湖北省武漢市的航線。

保健福祉部發言人孫映萊稱，根據《傳染病防治法》，明知禁止聚集仍執意參加集會人士，可罰款300萬韓圜（約2萬港元）；根據《集會示威法》，違法舉行集會人士可判囚2年或罰款200萬韓圜（約1.3萬港元），參加人士可判囚半年或罰款50萬韓圜（約3300港元）。

警方消息指，目前共收到435宗在首爾市區舉行開天節集會的申請。開天節是朝鮮半島傳統節日之一，紀念朝鮮民族始祖檀君於公元前2333年建立古朝鮮。