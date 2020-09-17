港區國安法：英美外長談香港及新疆議題　促中方履行國際義務

美國國務卿蓬佩奧周三（16日）在白宮與英國外相藍韜文會面，二人在會上提及多項議題，包括香港與新疆情況。歐盟委員會主席萊恩同日亦開腔，譴責發生在香港及新疆維吾爾族的侵犯人權行為。

蓬佩奧表示，美方歡迎英國政府最近幾個月針對中國挑戰所採取的行動，包括為香港人發聲，以及提供庇護。藍韜文則指，香港人及新疆維吾爾人的人權遭到嚴重侵犯，敦促中國履行其國際義務，又指會密切關注《港區國安法》的落實及執行，以及在未來數周及數月會發生甚麼事情，亦呼籲中方結束侵犯維吾爾人的人權。

在倫敦，英國首相約翰遜同日出席國會一個委員會時表示，香港已開始感受到《港區國安法》的影響：「你開始見到對言論自由的寒意。」他亦同時提到，日本沒有提出任何加入情報聯盟「五眼聯盟」的要求。

萊恩周三發表年度歐盟盟情咨文，形容中國為競爭對手，呼籲對方在巴黎氣候協定上以身作則，並致力解決市場准入等問題。她提到歐洲相信民主和人權，雖有反猶太主義等問題，但在當地可公開討論且受法律保護；又指歐洲必須譴責在香港及新疆的侵犯人權行為，準備提出歐盟的馬格尼茨基法予以制裁。