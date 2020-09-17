新冠肺炎：放寬景點人數限制　發放100坡元旅遊消費券

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，新加坡為了振興本土旅遊，周三（16日）宣布向18歲或以上公民發放旅遊消費券，並由周五（18日）起放寬旅遊景點人數限制，把客容量從25%提高到50%。

新加坡上月公布3.2億新加坡元（約18億港元）的「重新探索新加坡」消費券計劃，於今年12月至明年6月推行，鼓勵民眾在國內旅遊消費。旅遊局周三宣布，18歲或以上公民今年底會獲得100新加坡元（約570港元）的旅遊消費券，可用於購買旅遊景點門票、導覽與支付酒店住宿。

當局亦宣布，獲准重新開放的景點可提高客容量至50%，但需要採用網上預約系統，以便監控遊客人數。而戶外演出的觀眾席由目前可申請50個，增加至250個，但必須分開5個區域，每個區域最多可容納50人，區域之間要保持安全距離。

新加坡至今已有214間酒店、40個景點及438個導覽行程，獲旅遊局批准恢復營業。業界普遍歡迎政府放寬旅遊景點人數限制，認為有利民眾旅遊消費；但亦有人認為消費券金額不高，對整體旅遊業的幫助不大。