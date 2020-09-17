意外失雙腿未言棄　男子徒手登俄最高峰

人生不如意事十常八九，俄羅斯一名男子5年前意外失去雙腿，生命彷彿瞬間變得一片黑暗。幸得妻子不離不棄成一線曙光，令他重新振作，勇敢積極地面對上天的考驗。他周日（13日）更獨力征服俄羅斯最高的厄爾布魯士山（Elbrus），攀登上海拔達5642米的頂峰。他希望藉此告訴人們，生命沒有過不去的難關。

納比耶夫（Rustam Nabiev）是首個憑藉雙手征服厄爾布魯士山頂的人，他走過15小時的冰天雪地，到達頂峰時感動得落下男兒淚。納比耶夫透露，起初計劃用雪橇攀登，但因雪地過滑改用兩個冰斧，也因此令主要壓力落在肩膀上。他感到困難無比，但仍堅持完成長13公里的登山之路。

納比耶夫指，首兩小時很平靜且順利，但在中段後，疲倦和缺氧令他崩潰得幾乎想要放棄。他憶述：「我跌倒在雪地上，忽然有顆流星從天上劃過，像給我振奮的信號。」納比耶夫又感謝妻子和女兒的支持，並說：「這不是甚麼英雄主義，也不算甚麼壯舉。我不是要透過這次舉動向任何人證明任何事，而是只想向自己證明。」

納比耶夫曾任傘兵，因軍營坍塌被埋在廢墟下，最後要截肢保命。他參軍時經常運動，截肢後本以為再沒機會，直到某次被邀請參與冰上曲棍球，他重新投入運動，更立志攀登征服高峰。