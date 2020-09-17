「布克獎」最後6強　津巴布韋作家入圍

英國當代文學界最高榮譽的「布克獎」周二（15日）公布爭奪殊榮的最後6強入圍名單，其中美國作家包攬4席，身為主辦國的英國反而僅有一位入圍，一名津巴布韋作家同樣躋身6強，是唯一非歐美作家入選。

4名入選美國作家及作品，分別是埃塞俄比亞裔的門吉斯特（Maaza Mengiste）的《影子王》（The Shadow King）、庫克（Diane Cook）的反烏托邦小説《新力量》（The New Wilderness）；印度裔作家多希（Avni Doshi）以印度為故事背景的《焦糖》（Burnt Sugar），以及非裔作家泰勒（Brandon Taylor）的校園小説《現實生活》（Real Life）。

代表英國入圍的，是斯圖爾特（Douglas Stuart）的《舒吉貝恩》（Shuggie Bain），而津巴布韋作家丹加倫芭（Tsitsi Dangarembga），其講述津巴布韋後殖民時代時期的社會動盪，導致主角崩潰的小説《這難過的身體》（This Mournable Body）成為唯一非歐美小説爭奪該獎項。