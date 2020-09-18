新冠肺炎：疫情爆發9個月　全球總確診數近3000萬宗

美國約翰斯霍普金斯大學最新數據顯示，全球已有累計接近3000萬人感染新冠肺炎，病歿累積人數亦突破94萬。眾多國家當中，美國總確診病例居首，印度、巴西、俄羅斯及秘魯則依次排第2至第5位。

全球確診病例自上月10日突破2000萬關口後，經歷少於40天情況下，達到近3000萬人染疫。其中美國人口只佔全球總人口約4%，但有超過686萬人中招，佔全球總確診數逾20%。

全球多位衞生專家強調，有關確診及死亡數字或被低估，特別是檢測能力有限國家。與此同時，各地正加緊研發疫苗，目前共有200多款疫苗正處研發階段。

【全球最多確診病例首5個國家】（截至香港時間周五早上5時）

1/美國：逾686萬人確診；20.2萬人死亡

2/印度：近521萬人確診；8.4萬人病歿

3/巴西：約445萬人染疫；13.5萬人病亡

4/俄羅斯：超過108萬人確診；1.9萬人逝世

5/秘魯：逾74萬人確診；3.1萬人病死

【全球新冠肺炎確診數增長時序】

2020年

1月19日：100宗

3月6日：10萬宗

4月3日：100萬宗

6月28日：1000萬宗

8月10日：2000萬宗

9月17日：近3000萬宗