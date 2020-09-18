印媒︰中印雙方曾對空鳴槍逾百發　傳解放軍將在邊境部署轟6K

中印邊境局勢緊張，日前更發生開槍事件。印媒近日引述軍方消息人士稱，中印兩軍在本月7日後，在班公湖北岸發生激烈衝突，雙方士兵均舉槍對空鳴槍，合共發射至少100至200發子彈。另有報道，解放軍將在拉達克地區部署轟6K轟炸機及長劍20巡航導彈，對印軍的陣地帶來嚴重威脅。

報道稱，中印兩軍士兵當天聚集在班公湖北岸一處山脊線上，印軍要越過解放軍防線到4號地區巡邏，遭解放軍堅決阻攔，隨即發生激烈推撞。期間，雙方情緒激動，然後均做出舉槍對空鳴槍的動作，現場一度槍聲大作。

報道又稱，印軍承認本月首周曾採取「很多行動」，包括突襲熱欽山口、搶佔神炮山高地等，其中印軍還在神炮山高地鳴槍，士兵事後未有第一時間匯報，印軍前線指揮部在事後檢討過程中才得悉。

另有外媒近日報道稱，解放軍將在拉達克地區部署轟6K轟炸機及長劍20巡航導彈。報道稱，中印雙方在該邊境地區的空軍基地稀缺，惟轟6K擁有強大的火力，可配備多款航空炸彈及導彈，配合可攜帶重達500公斤彈頭、射程達2000公里的長劍20巡航導彈，足以打破兩軍空中態勢的平衡，為解放軍提供主要優勢。