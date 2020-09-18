以安倍晉三名義詐騙　傳銷公司前董事長被捕

售賣磁力醫療產品、已破產的日本公司Japan Life，前董事長山口隆祥等14人周五（18日）因涉嫌詐騙客戶被警方拘捕，他與前首相安倍晉三的「賞櫻會」有關。該公司被指詐騙2100億日圓（約155億港元）。

東京警視廳表示，全國約有1萬人受害，來自44個都道府縣，正調查傳銷機制及資金流向。Japan Life由2003年起，上門向受害人推銷數百萬日圓的磁力頸圈及腰帶，聲稱所購產品由公司代為出租給他人，受害人每年可獲6%的租金分紅。惟這些產品幾乎不存在，新簽約費用作為分紅還給客戶。

山口隆祥為取得受害人信任，把有安倍晉三署名的2015年「賞櫻會」邀請函印製推銷傳單。他與其餘13人因2017年，在明知資不抵債下仍偽裝支付利息及本金，騙取10名客戶合共8000萬日圓而被捕。Japan Life因涉嫌違反《特定商交易法》，2016年被勒令部分停業，2年後法院啟動破產程序。

內閣官房長官加藤勝信周五沒有回應，「賞櫻會」邀請函是否令更多人受騙，指上屆政府調查發現，參加活動的賓客簿已銷毀，現屆政府無意進一步調查；「賞櫻會」自1952年定期舉行，但新首相菅義偉周三（16日）決定明年後取消。山口隆祥與執政自民黨高層關係密切，日媒指他用詐騙得來的資金作政治捐款。