美神盾艦黑海實彈射擊　俄斥危險挑釁

俄羅斯國防部周五（18日）表示，以美國為首的北約國家軍隊，在黑海地區展開危險及挑釁的軍事活動，今年在區內執行任務的時間及次數均比去年同期增加。美國海軍一艘神盾艦則在黑海舉行艦炮實彈射擊訓練，向俄方展示實力。

俄羅斯國防部就黑海局勢舉行簡報會，總參謀部行動總局局長魯茨科伊表示，美國等北約國家海軍艦艇今年在黑海執行任務的時間，比去年同期增加33%，其中多達40%的艦艇配備長程、高精確武器，特別是現時位處黑海的美軍神盾驅逐艦羅斯福號，它可搭載大量戰斧巡航導彈，俄軍黑海艦隊正以武器追蹤。

魯茨科伊透露，北約軍機今年在黑海空域的偵察次數，比去年同期增加40%。此外，美國轟炸機今年5月起定期在俄國邊界附近飛行，包括烏克蘭領空及黑海空域。他提到今年8月28日、9月4日及14日，美軍B52H戰略轟炸機在黑海及亞速海上空，演練對俄軍南部軍區發射巡航導彈，最近時距離俄國邊界僅11公里。

另一邊廂，美國海軍最新公布的照片顯示，羅斯福號周四（17日）在黑海某處水域舉行實彈射擊訓練，艦炮向水面目標開火。羅斯福號今年起前沿部署西班牙，目前正執行在第6艦隊行動區的首次巡邏任務，以支援美方國家安全利益。