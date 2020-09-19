IS領袖曾遭拘留　向美供68阿蓋德成員資料

美國調查機構周四（17日）公布3份機密報告，稱回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）新任領袖薩勒比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）2008年在伊拉克被捕時，供出68名阿蓋德武裝份子個人資料，包括外貌、電話號碼、在組織擔當的角色。

設於紐約西點軍校的反恐中心（Combating Terrorism Center）的審訊報告指，薩勒比2008年被拘留在伊拉克南部的美軍監獄，一年後獲釋。他接受審訊時，向美國情報人員供出大批來自摩蘇爾的阿蓋德武裝份子的資料，並辨識密謀策動暗殺、綁架和爆炸的首腦，其中一人是該組織在伊拉克的二號人物。

報告中指，薩勒比沒有受到任何武力或強迫，是按個人意願、親手提供資料。報告亦揭露更多薩勒比的神秘身份，他在伊拉克前總統薩達姆執政期間擔任軍官，於2004年在美軍監獄認識IS已故領袖巴格達迪，曾為對方撰寫講稿，以及是摩蘇爾一座清真寺的伊瑪目。報告指，43歲的薩勒比生於阿拉伯家庭，與之前所聲稱的土庫曼後裔不符。