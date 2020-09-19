歐洲22個城市結盟　促歐盟嚴厲規管短期租務平台

歐洲22個城市周四（17日）結盟，催促歐盟對短期旅遊租務平台如Airbnb頒布更嚴厲規定，以避免樓價上升和迫走本地居民情況。

法國巴黎、西班牙巴塞隆拿、意大利佛羅倫斯、德國柏林和其他旅遊重點城市的代表在巴黎與歐盟委員會反壟斷專員韋斯塔杰會面，批評現有法律架構已經過時，令官方不能嚴厲打擊這些網上租務平台。

結盟的22個城市是阿姆斯特丹、雅典、巴塞羅那、柏林、博洛尼亞、波爾多、布魯塞爾、科隆、佛羅倫斯、法蘭克福、赫爾辛基、克拉科夫、倫敦、米蘭、慕尼黑、波爾圖、巴黎、布拉格、烏德勒玆、巴倫西亞、維也納和華沙。

儘管部分城市已由當地政府針對短租平台加以限制，但官員認為需要一個歐盟架構來更有效解決問題。去年12月歐洲法庭裁決拒絕巴黎要求強迫Airbnb登記為傳統租務公司。巴黎市長伊達爾戈在聲明中說，現在是時候制訂一個新歐洲監管方法。歐洲城市聯盟希望歐盟強迫有關平台與當地官方分享租務數據，作為韋斯塔杰正在準備的數碼服務法案部分條款。

駐法國記者呂靜儀報道