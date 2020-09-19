新冠肺炎：全國再度實施封城令　禁離家超過1公里

以色列的新冠肺炎疫情反彈，過去一周的單日新症錄得破紀錄的逾5000宗，當局周五（18日）宣布，繼3月至5月全國封鎖後，第二度實施為期三周的全國封城令。由於正值猶太新年、贖罪日等節日假期，相關措施冀阻止群聚感染疫情激增。

全國封城令於周五下午2時起生效，持續至下月11日。當局規定，除了上班等部分獲豁免的活動外，民眾不准離家超過1公里；室內場所禁止10人以上的集會，室外則禁止20人以上的集會。公共部門將有限度提供服務，宗教活動以小組形式舉行。學校、餐廳、酒店、健身房、戲院、商場等暫停營業，但超市、藥店、郵政、銀行等提供基本服務的場所將繼續開放。目前有近7000名警察和士兵在各地部署，執行封城任務。

衞生官員指，沒有強制民眾在人口稠密的阿拉伯和猶太社區及學校佩戴口罩、保持社交距離，導致社區大規模傳播病毒，是造成第二波疫情爆發的主因。有民眾指摘總理內塔尼亞胡應對疫情不力，亦有耶路撒冷居民反對封城，斥責此舉損害當地的自由和經濟。內塔尼亞胡則表示，之後將根據疫情再決定是否延長封城令。該國累計逾17.6萬宗確診，當中1169人死亡。