反對派領袖獄中絕食　外長批聯合國干涉內政

白羅斯政局持續不穩，反對派協調委員會要員茲納克（Maxim Znak）早前因涉嫌危害國家安全而遭拘留，他周五（18日）決定絕食抗議，希望揭露因自由發表個人意見而被檢控的荒謬。同日，聯合國人權理事會通過派員到白羅斯監察政局進展的決議案，白羅斯外交部批評這是干涉內政。

茲納克的代表律師表示，當事人在拘留期間找不到方法抗衡政府的不公及肆意行為，只能絕食。若入罪，茲納克將面臨最高5年監禁。協調委員會7名委員中，有5人被扣留或流亡，只有諾貝爾文學獎得獎者阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich）身處白羅斯而尚未入獄，另一名委員則於周五獲釋。

聯合國人權理事會的歐洲成員國提交一項決議案，要求白羅斯停止以暴力、折磨及拘捕等手段衝擊公民權利，促請政府與反對派及社會對話，理事會周五緊急辯論。聯合國白羅斯問題特派員馬林（Anais Marin）稱白羅斯應允許聯合國派員自由及全面地進入該國，以及所有扣留示威者的地方。

白羅斯的外交官及其盟友試圖阻止有關白羅斯違例的報告提交到理事會，決議最後以23票贊成、2票反對、22票棄權，獲得通過。投贊成票的大部分是西方國家，只有厄立特里亞及委內瑞拉反對。

針對歐盟制裁白羅斯官員，白羅斯外長馬凱（Vladmir Makei）聲言會採取同等措施，以牙還牙。