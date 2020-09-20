警檢5萬本改革王室書籍　拘學生示威者

泰國曼谷國立法政大學上周六（19日）爆發大規模反政府示威之際，巴吞他尼府空鑾縣（Khlong Luang）警方突擊搜查當地一個單位，檢走5萬本宣揚改革王室的書籍，拘捕一批國立法政大學學生，稱書中內容有可能違法，是學生領袖參與反政府示威的重要證據。

警方在國立法政大學蘭實校園附近一個單位，搜出數萬本紅色封面、書名是《驚人現象—8月10日》的小書本，該書整合由人權律師及示威領袖所寫有關泰國王室的文章，當時有該校的學生在單位內，他們被警方帶走。

國會眾議院法律委員會的親政府「人民國家力量黨」及反對派「前進黨」2名成員到場了解，他們指警方聲稱書本是學生領袖參與8月10日蘭實校園示威的重要證據，當時他們宣讀了包括要求改革王室的10點宣言。有學生斥警方無搜查令，任意行動，又阻撓他們把物資運到集會現場，要求釋放被補人士。

今場反政府示威的訴求之一是修正軍方制定的憲法，民間法律團體「法律改革的互聯網對話」（iLaw）上周六表示，已獲得9萬人網上聯署要求制訂新憲法，將於周二（22日）向國會提交「人民版本」的憲法草案。