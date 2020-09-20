受抗疫表現拖累　特朗普國際信任評分下跌

美國民調機構皮尤研究中心上周二（15日）發表的最新民調顯示，美國總統特朗普在13個調查國家的信任評分，因應對新冠肺炎疫情不力下挫，部分國家對美國的信任度跌至近20年來新低。特朗普的信任評分，亦是民調問及受訪者的6名國家領袖中最低。

中心於今年6月10日至8月3日期間，訪問13,273名西班牙、意大利、加拿大、英國、瑞典、法國、日本、澳洲、荷蘭、比利時、德國、丹麥、南韓的民眾，對美國及特朗普的信任評分。結果發現，美國去年在許多盟國的聲譽進一步下降，英國有41%民眾對美國有正面看法，是有紀錄以來最低；法國則有31%，是2003年爆發伊拉克戰爭以來新低；德國只得26%，僅些微高過2003年的25%。

報告指，今年美國的評分下挫與華府應對疫情有關，13國認同美國抗疫得宜的中位數只有15%，相反地大部分人認為世界衞生組織及歐盟表現好，少部分人認同中國抗疫表現，但仍優於對美國的看法。

對特朗普的信任評分方面，以比利時最差，只有9%受訪者有信心特朗普會做對世界有益的事，評分最高的是日本，但亦只有4分之1受訪者對他有信心。

調查亦比較特朗普、德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜、俄羅斯總統普京及中國領導人的信任評分。高達76%受訪者對默克爾有信心，大部分人對馬克龍有信心，對約翰遜的看法則相對平均，受訪者對俄羅斯或中國領導人的看法普遍負面，而特朗普的評分最差。