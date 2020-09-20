高齡CEO失業後搵工奇招　拍片做掌上壓證身體硬朗

為了成功「搵工」，不少打工仔各出奇謀。英國一名60歲玩具公司前行政總裁（CEO）自4月失業後，一直因高齡而在求職時處處碰壁。為證明自己的身體仍然硬朗，該男子在全球最大求職網站領英（LinkedIn）上載自己做掌上壓的片段，奇招成功引起多名僱主注意，收到逾100份工作邀請。

片中的馬克斯（Paul Marks）西裝革履地輕鬆做了6下掌上壓，然後泰然自若地站起身面對鏡頭自我介紹。他表示，自己每日都堅持做40到50下掌上壓及跑30公里鍛煉，但強調並非為展示自己有多健康，而是想藉此證明：「不是所有60歲的人都是頭髮花白的園丁，或是整天坐在一起喝茶或看體育比賽。」

來自蘭開夏郡的馬克斯是兩子之父，他曾任職一間知名玩具公司的行政總裁、管理合夥人及營運總監等職位，亦曾在印度、阿聯酋杜拜及西班牙工作，工作經驗長達40多年，惟4月因疫情影響，他與妻子雙雙遭原公司解僱。

馬克斯今年7月由杜拜返英後，投出50多份簡歷都沒有回音。他明白很多公司都介意聘任年紀太大、健康或欠佳的員工。一籌莫展的馬克斯於是拍片表明自己老而彌堅，鼓勵僱主重新考慮他多年的工作經驗能為公司帶來的價值。