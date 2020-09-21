英媒：外洩文件顯示　滙豐曾容許涉龐氏騙局資金經美轉帳到港

英國傳媒周日（20日）引述多份銀行交予美國當局的「可疑活動報告」報道，指滙豐銀行涉嫌在明知美國政府正調查旗下客戶涉及龐氏騙局的情況下，仍於2013至2014年允許數千萬美元可疑款項經美國轉移到香港帳戶。滙豐銀行回應時表示，一直遵守報告這類活動的法律責任。然而，有代表被騙投資者的律師質疑，滙豐銀行應更早關閉詐騙者的戶口。

英國廣播公司（BBC）報道，美國新聞網站BuzzFeed及國際調查記者同盟（ICIJ）早前取得2657份流出文件，其中約2100份屬於呈交予美國的金融犯罪執法網絡（FinCEN）的「可疑活動報告」，涵蓋多個金融機構共2萬億美元（約15.6萬億港元）的交易。BBC旗下節目《廣角鏡》參與對這些報告的部分調查。

BBC報道指，居於美國的中國人徐明（Phil Ming Xu）早年經營「萬通投資銀行（World Capital Market）」，聲稱客戶投資100天可獲得100%的利潤，但實際上那是一個名為「WCM777」的龐氏騙局。徐明被指透過舉辦網上講座，以及通過Facebook和YouTube平台，宣稱出售雲端運算的投資機會，成功籌集8000萬美元（約6.24億港元）。報道指騙徒針對美國、哥倫比亞及秘魯等較貧窮社區宣傳，共有數千名亞裔及拉丁美裔人士上當，也有受害人來自英國。

報道稱，早在2013年9月，美國加州當局已告訴滙豐銀行正在調查「WCM777」，加州、科羅拉多州及麻省政府採取行動，指「萬通投資銀行」出售未註冊的投資產品；而滙豐雖在同年10月29日至翌年3月，就3宗分別600萬美元（約4680萬港元）、1540萬美元（約1.2億港元）及920萬美元（約7176萬港元）的可疑交易，提交「可疑活動報告」，指它們或涉及龐氏騙局，但要到2014年4月美國證券交易委員會（SEC）提訴後，才關閉「WCM777」在香港的帳戶，但該些帳戶已幾乎沒有存款。

滙豐銀行在2012年曾捲入洗錢醜聞，隨後匯豐同意向美國政府支付19億美元和解；滙豐就今次報道作回應時指，自2012年該行已展開長達多年的改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力；比起當年，該行現時已是更安全的機構，美國當局亦確定，滙豐履行了與美國檢察官達成和解協議所規定的所有義務。

徐明2015年在中國被捕，其後被控與龐氏騙局相關的金融罪行，並被判罪名成立。徐明在接受ICIJ訪問時，否認WCM777是龐氏騙局。

除滙豐銀行外，BBC的報道亦提及美國銀行集團摩根大通（JP Morgan）涉嫌在未了解一間叫ABSI的離岸公司所有權誰屬的情況下，於2002至2013年為俄羅斯黑手黨首腦莫吉列維奇（Semion Mogilevich）提供服務，其中5年收取及發出的電匯資金達10.2億美元（約79.56億港元）。摩根大通關閉了有關戶口之後，在2015年提交的「可疑活動報告」中稱，該行的倫敦分行可能轉移過部分相關資金，並指出ABSI的母公司可能與莫吉列維奇有關。摩根大通回應報道時稱，該行一向遵守所有支持政府打擊金融犯罪的所有法律與規定。

ICIJ的報道亦提及一馬發展基金（1MDB）洗錢案核心人物馬來西亞籍富豪劉特佐，指紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）及摩根大通等多家銀行，自2013年起，共發出超過100份與劉特佐旗下公司以及1MDB有關的可疑資金轉移報告。