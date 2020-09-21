10萬人示威警方鳴槍示警　黑客起底2000警員資料

白羅斯周日（20日）有超過10萬名示威者在明斯克中部示威，防暴警察裝備升級，期間更一度對天鳴槍示警。人權組織指有警方拘留至少196人；警方則指只拘留10人。另外，有黑客不滿警察對示威者濫暴，網上公開逾2000名警察資料，政府表示會嚴查事件。

警方在明斯克示威中架設帶刺鐵路絲網、出動裝甲運兵車及手持水炮，而示威人士對手持水炮及帶有頭盔的巡邏警察大喊「走開」。有示威者數名向警方投擲玻璃樽，後者則敲打盾牌警告。部分地鐵站需要關閉；手機網絡亦延誤數小時。其他城市如布雷斯特及格羅德諾亦有示威，有數十名示威人士被捕。

另一邊廂，由於示威至今已有數千人曾被拘留，遭拘留的民眾投訴警方濫用私刑，黑客在上周六（19日）在應用程式Telegram（Tg）的頻道上披露1000名警員姓名，翌晚再爆逾1000名之前在布雷斯特的示威中執勤警員的名單。他們在Tg抗爭頻道上表示只要拘捕持續，就繼續公開更大規模的資料，就算帶上頭套亦沒有人能夠隱姓埋名。

俄羅斯會在本年及明年分別貸款10億美元（約78億港元）及5億美元（約39億港元）予白羅斯。財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）受訪時稱白羅斯是可信賴的借貸人，從來沒有延遲還款。他又指，俄方與白羅斯是緊密貿易及經濟夥伴，貸款能支持雙方經濟。