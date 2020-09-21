前駐華記者稱曾受中國國安恐嚇　與14歲女兒被迫認罪

澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者伯特斯與《澳洲金融評論報》駐上海記者史密斯，本月初被中國國安約談後緊急撤離中國。ABC的前駐北京辦公室主任卡尼（Matthew Carney）周一（21日）撰文，指自己兩年前曾有類似經歷，稱中國國安借簽證逾期大造文章，迫使他離開中國，甚至牽連他當時只有14歲的女兒作威脅。

卡尼表示，事件發生於2018年8月底，他因擔心影響同事在中國的採訪工作，事後一直沒公開過。但近日伯特斯與史密斯被中國國安約談一事發生後，他決定披露北京對外國記者施壓的真相。

卡尼在文章中指出，中國當局有時會刻意讓外國記者知道自己一舉一動受到監控，例如他和團隊報道新疆維吾爾族再教育營時，經常有約20名國安人員在旁出現，然後半夜上門問話。他又指，中國當局會採取隱密方式監視，例如某夜凌晨他醒來，發現有人遙距控制他的手機，查閱他的電郵信箱，似是有意讓他知道自己被監控。

雖然如此，卡尼仍繼續留在中國報道新聞，直到2018年8月底，他在工作簽證到期前3周打算提早續簽時，卻被中國外交部約見。他抵達外交部後，一名女官員拿出大疊他有關中國的報道，並逐一念出「新疆再教育營！政治行刑！獨裁政府！」等標題，且愈說愈激動，並指他侮辱了中國人民和政府。卡尼反駁指ABC在中國已被禁，他如何藉報道侮辱中國，女官員頓時被惹怒，恐嚇他涉嫌違反中國法律正被調查。

卡尼在接下來兩周兩度被約見，官員指他應為ABC對中國的「負面」報道負責，又指調查由更高層接手，但始終未表明是否延長他的工作簽證。就在卡尼準備帶妻子和3名子女回國時，官員突然通知他領取新簽證獲延期兩個月。他往領取時，負責人故意將護照丟到地上讓他檢起，明顯是要羞辱他。

卡尼本以為事已告一段落，但當他帶同家人赴移民部門給護照蓋印時，官員叫他們到公安部。到達後，一名女官員竟指其女兒的簽證涉嫌違法正被調查。卡尼質疑指控，又指女兒只有14歲，即使簽證真的違法亦是作為父親的責任，但官員反指在中國14歲已是成人，當局有權扣留她在還有其他成年人關押的不公開地點。

卡尼護女心切，回應指若女兒遭關押，他一定將事件升級至澳中政府之間的外交層次。女官員似乎被嚇到，他遂要求翌日離開中國，但對方稱他正候查，已被禁出境。卡尼與妻子、澳洲大使館職員及ABC的北京同僚商討後，決定與女兒一起認罪。

兩人翌日重回公安部，分別拍下認罪錄影片段，負責官員之後稱會考慮他們的悔過，交給上頭審批，又指或需數周才有結果。卡尼其後一天的早上收到電話，指延期兩個月的簽證已批，他與女兒再到公安部，在有多頁的認罪書上簽名及打指模，直到步出大樓後才真正舒一口氣。