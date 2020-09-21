FinCEN文件洩漏披露　遼寧女首富助北韓避制裁

國際調查記者同盟（ICIJ）近日披露，美國財政部轄下金融犯罪執法網絡（FinCEN）一批為數逾2000份的「可疑活動報告」文件，當中除披露多間國際銀行涉及洗錢外，亦披露北韓透過這些銀行避過國際制裁，其中涉及中國遼寧女首富商人。

有洩漏的文件顯示，美國當局曾在2016年及2019年起訴遼寧女商人馬曉紅，指她與其擁有的中國丹東鴻祥實業發展有限公司多名行政人員，藉洗錢協助北韓逃避國際制裁，但至今沒有人被引渡到美國受審，檢控亦懸而未定。文件指馬曉紅透過一系列空殼公司，經中國、新加坡、柬埔寨及美國等地，透過美國紐約的梅隆銀行轉移數千萬美元到北韓。馬曉紅不時公開談及自己與北韓有生意來往，但該銀行仍為她轉移款項到北韓。

文件亦披露，另一間國際銀行美國摩根大通在2015年1月曾向美國財政部，通報可能與北韓有關的可疑交易活動，稱注意到於2011至2013年間，有11間公司及個人透過與北韓交易獲利合共8920萬美元（約6.96萬億元）。惟現時未知摩根大通為何批准該些交易，銀行亦拒絕就洩漏文件置評，但指銀行在2014年一份報告中，已承認反洗錢措施不足，需要改善。

洩漏的FinCEN文件同時顯示，德國德意志銀行佔了「可疑活動報告」中的62%，過去近20年涉款高達逾1萬億美元（約7.8萬億港元）。該銀行曾在1999年至2006年間，違反美國對伊朗、利比亞、敍利亞、緬甸及蘇丹等國家的制裁令，從該些國家轉移合共109億美元（約850億港元）。銀行因此在2015年被美國當局控告，最終以2.58億美元（約20億港元）罰款和解。

然而文件顯示，德意志銀行被巨額罰款後仍繼續為客戶與被制裁國家交易，包括於2016年3月至2017年2月期間，為伊朗裔土耳其黃金交易商扎拉布（Reza Zarrab）洗錢高達2800萬美元（約2.18億港元）。扎拉布2017年在美國承認協助伊朗逃避制裁被定罪。德意志銀行回應有關文件，指當中提及的已是2016年前的事，銀行現時已「不一樣」。