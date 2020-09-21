拒乘人之危奪銅牌　鐵人賽選手終點讓賽

2020年西班牙桑坦德鐵人三項賽上周日（13日）舉行，期間發生戲劇性的一幕。兩名男選手當時正拔足狂奔競逐銅牌，未料其中一名英國選手在終點前100米失手跑錯方向，一秒之誤旋即遭後方選手超越。難得的是，後者選擇在終點前停下，將銅牌「歸還」給失手的英國選手。

外媒周一（21日）報道，英國選手蒂格爾（James Teagle）本來有望在最後一場賽事中奪得第3名，但他在最後一個轉彎處卻錯誤跑向了觀眾圍欄。這個失誤令原本落後於蒂格爾的西班牙選手門特里達（Diego Méntrida）追上及超過他，蒂格爾無奈地跟在其後跑。

門特里達回頭察覺後，竟然選擇放慢速度，並在終點前停下腳步，讓蒂格爾趕上「衝線」。蒂格爾一臉不可置信跨過終點，再感激地與門特里達握手致謝。21歲的門特里達賽後受訪指，不知道蒂格爾為何跑錯方向，但認為「銅牌是他（蒂格爾）應得的。」他稱：「我不後悔，如果再發生一次的話，我還是會這麼做。」

門特里達之舉在網上引起熱議，獲讚展現了真正的體育精神，網民及多名運動名將都紛紛致敬指他已是冠軍。對手蒂格爾亦大讚門特里達正直之舉令其銅牌「失而復得」。賽事主辦方亦作特別安排，上周五（18日）授予門特里達榮譽銅獎，與蒂格爾同獲300歐元（約2751港元）獎金。