日韓海域或數字標註　命名爭議有望解決

日本和南韓過去一直為朝鮮半島和日本之間的海域名字爭拗，南韓稱為東海，日本則稱為日本海。南韓外交部和國際海道測量組織（IHO）周一（21日）表示，該海域命名之爭的磋商，結果有望11月中出爐，該海域或被改為以數字符號標註。

韓聯社報道，被用作國際標準海圖製作大綱的《S-23》（大洋及海洋界線）文件，由1929年發行的第1版到1953年的第3版，都將涉事海域標為「日本海」。南韓自1997年起提議在日韓達成協議前，暫且並用「東海」和「日本海」標註，但日方堅持只標為「日本海」。

2017年4月，IHO在首次大會上決定，由有關國家就此閉門磋商，但南北韓和日本去年4月和10月的兩次磋商均未達成一致，IHO其後提出將該海域標註為數字符號的方案。

IHO已在官網公開上述方案，並將提上第2次大會議程。由於包括日韓在內的各成員國均對此持積極態度，該修正案有望獲得通過。南韓政府在向IHO提交的意見書表示，新標準符合日趨數字化的地理訊息需求，韓方原則上支持該方案。日本也表示，已做好與IHO主席和成員國展開建設性合作的準備。

報道提到，若有關方案獲得通過，日本今後難以繼續以《S-23》為據使用「日本海」標註。