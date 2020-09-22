空巴零排放概念飛機　目標2035年面世

歐洲飛機製造商空中巴士周一（21日）公布，全球首款零排放商業客機的概念圖，設計分為採用渦輪風扇引擎、渦輪螺旋槳引擎、翼身融合，均以氫作為飛行動力。空中巴士期望客機2035年投入服務，大幅減低航空業對氣候的影響。

空中巴士表示，各款設計代表不同達致零排放飛行的方式，探討不同技術及空氣動力學配置，目標是促成整體航行業的去碳化（decarbonization）。雖然外形各有不同，但共通點是飛行動力來自液態氫。空中巴士形容，這是商業飛行的歷史性時刻，公司有意在業界有史以來最重要的過渡期，扮演一個領導角色。

根據空中巴士提供的資料，渦輪風扇引擎設計的零排放客機，可載120至200名乘客，飛行距離約3700公里，有能力執飛跨大陸的航班；採用渦輪螺旋槳引擎的客機，乘客載客量最多100人，飛行距離約1850公里，適合執飛短程的航班。

配備翼身融合設計的客機，把傳統的機身與機翼結構融合，變成類似飛行翼的外形；它最多載200名乘客，飛行距離與渦輪風扇引擎設計的客機相近。由於機身相比之下更為寬闊，因此有多個液態氫儲存及分配、機艙內部布局的選項。

空中巴士指設計客機只是實現零排放飛行的第一步，之後要有政府及業界夥伴的支持應對挑戰，例如機場需要液態氫運輸及補給的設施，以符合日常運作的需求；政府的支援將是關鍵，包括增撥研發資金、鼓勵改用可持續航空燃料。