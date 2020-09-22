新冠肺炎：入境設人數限制　滯留海外國民吐苦水

面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，澳洲總理莫里森早前收緊入境人數限額，每周只允許4000人前往當地。美國傳媒近日報道，一批身在外地的澳洲公民既沒有工作之餘，就連簽證亦都過期；有人難免感到絕望：「他們已忘記我們」。

根據外交事務和貿易部（DFAT）數據，自7月起至少2.5萬名澳洲公民登記需要回國，當中大部分都需要財政及醫療援助。然而，有航空界人士估計，滯留海外公民有接近10萬人，當中大部分早在疫情爆發前已身在海外。

其中一名滯留海外的澳洲公民受訪時指，政府3月時促請公民回國，對象是短期外遊公民，但對在外國有工作人士而言，當時根本無法預計疫情發展。

澳洲政府本月曾發放一筆2000澳元（1.1萬港元）貸款，讓滯留海外公民訂經濟客位機票回國。至於莫里森上周五（18日）亦宣布，將在各省及領地同意上調酒店隔離人數前提下，周五（25日）起在全國增加每周2000個入境名額。有海外公民大吐苦水，指現已難以買到機票回國，加上回國後還要支付3000澳元（1.68萬港元）酒店隔離費用，導致回家成本異常昂貴。