前校長性侵兒童潛逃回國　引渡至澳洲受審

以色列一名前女校長被控10多年前在澳洲墨爾本任職期間長期性侵女學生，涉及74項強姦及性侵兒童指控，她在2008年潛逃回國，再在2018年被捕。案件纏訟6年，以色列最高法院周一（21日）終同意澳洲政府申請，將該名前女校長由以色列引渡回澳洲受審。

被告萊費爾（Malka Leifer）被指在墨爾本一間猶太女子學校擔任校長期間，性侵至少3名女學生，她在校方協助下潛逃回國後遭澳洲政府通緝。澳洲自2014年起一直試圖將萊費爾引渡回國，但她否認指控，並屢以精神病為藉口拒絕出庭以拖延審訊，但有調查拍得逾200小時片段，發現其日常生活與常人無異。

以方精神科醫學小組對萊費爾作超過30多次心理診斷後，宣布她是謊稱自己患有精神疾病。以色列最高法院本月證實萊費爾的精神狀況適合出庭受審，駁回其辯護律師提出的上訴。以色列司法部長將簽署正式引渡令。

案件拖延多年，歷經多達72場法庭聽證會，一度令以澳關係緊張。有受害人指摘以色列當局處理案件時間過長。萊費爾的律師指裁決是「政治決定」，會再就引渡令提出上訴。