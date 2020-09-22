文翠珊反對《內部市場法案》　斥違反國際法

英國首相約翰遜提出涉及脫歐的《內部市場法案》上周一（14日）通過二讀，國會下議院周二（22日）投票表決，惟法案涉違反國際法的爭議持續。英國前首相文翠珊周一（21日）批評，通過法案將損害英國的國際信譽，無法支持政府的做法。

歐盟指《內部市場法案》涉抵觸脫歐協議中的《北愛爾蘭協定》，通過二讀後約翰遜與黨內反對法案的議員，就具爭議性的條文達成協議，承諾行使違反脫歐協議的權力需經國會同意。惟文翠珊向國會議員表示，此舉始終違反國際法，呼籲他們不要冒風險；又指通過法案將永久損害國家聲譽，及削弱英國在世界的地位，造成無法挽回的局面。

北愛爾蘭事務大臣沃克（Robin Walker）周一稱，法案可在未能與歐盟達成協議下保障北愛爾蘭的貿易，英國如非必要亦不會打破脫歐協議。約翰遜重申推動法案目的是保障英國在經濟、政治和領土的主權完整，具制衡歐盟不公平要求的作用；強調若英歐能達成自由貿易協議，就不會觸發法案條文。英國多名前首相繼公開反對《內部市場法案》，在野工黨亦表明不支持法案。