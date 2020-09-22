滑浪板漂流8千公里　美菲滑浪手異地結緣

在海中丟失物件可以尋回已經十分幸運，它漂到異地兩年後還可物歸原主就更加難得。2名分別居於美國及菲律賓的滑浪手，就因為一塊漂流了8000公里的滑浪板異地結緣，成為好友。

外媒周二（22日）報道，菲律賓38歲教師巴蘭蘇拉（Giovanne Branzuela）數月前想自學滑浪，遂向鄰居買下一塊淺藍色的二手滑浪板。這板曾在海面漂流被漁民拾獲，上面還有削板師卡爾森（Lyle Carlson）的簽名。

巴蘭蘇拉好奇下在Facebook搜尋，得悉卡爾森住在美國夏威夷，遂主動拍照聯絡，交流滑浪心得。今年8月，巴蘭蘇拉在網上收到35歲美國滑浪手佛爾徳（Doug Falter）聯絡，指巴蘭蘇拉早前買的滑浪板，是他兩年前在夏威夷一次滑浪時被沖走。

巴蘭蘇拉嚇了一跳，原來卡爾森一眼就認出照片中的比賽用滑浪板，是佛爾德向他訂製，他把照片經Instagram通知佛爾徳。當時佛爾徳本來以為此生再也找不回心愛的滑浪板，想不到它竟然在8000公里外的菲律賓現身，令他喜出望外。

佛爾德已經在Facebook和巴蘭蘇拉約好，待疫情過後，親自到菲律賓用一塊全新的初學者滑浪板，跟對方換回自己的愛板，兩人更相約一起滑浪。