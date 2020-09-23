斯拉夫兄弟軍演　俄轟炸機飛赴白羅斯

白羅斯在境內與俄羅斯舉行的「斯拉夫兄弟2020」聯合軍演，周二（22日）至周五（25日）進入第二階段的實兵演練。俄軍在演習首天派出圖160戰略轟炸機，沿白羅斯接壤北約及烏克蘭的邊境地區飛行，似是警告不要插手該國事務。

「斯拉夫兄弟2020」聯合軍演上周一（14日）起在白羅斯西部靶場展開，首階段焦點是反恐作戰訓練；第二階段重點是確保兩國軍事安全，展示擊退針對俄白聯盟侵略、確保白羅斯領土完整的能力。白羅斯國防部表示，兩軍在第二階段演習動員6000兵力及500件軍事裝備，其中1000人來自俄軍，包括空降部隊。

俄羅斯國防部周二表示，兩架圖160戰略轟炸機當天從恩格斯空軍基地出發，在白羅斯西南部、西部及西北部邊境展開「特別飛行」。轟炸機機員在飛行途中與白羅斯戰機合作，為地面執行作戰任務的兩軍聯合戰術部隊提供空中掩護。

由2015年開始，俄羅斯、白羅斯、塞爾維亞每年輪流主辦「斯拉夫兄弟」聯合軍演。不過，塞爾維亞本月初宣布，由於歐盟施加「巨大及不合理」的壓力，以該國未來在歐洲的發展及民眾生活脅迫，因此放棄參加今年度的聯合軍演。