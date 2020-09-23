聯合國人權專家：國際社會不應對強迫失蹤問題保持中立

聯合國人權理事會任命的獨立專家日前提交報告時指出，國際社會在強迫失蹤問題上「不應保持中立」，呼籲各國加強合作，及時調查和起訴犯事者。

強迫失蹤（Forced disappearance）是指國家代理人，或得到國家授權、支持或默許的個人或秘密警察、情治單位等組織，所進行的逮捕、羈押、綁架，或以任何其他形式強行剝奪自由的行為，並拒絕承認剝奪自由之實情，隱瞞失蹤者的命運或下落，致使失蹤者不能得到法律保障。

「被強迫或非自願失踪問題工作組」主席哈贊（Luciano Hazan）周一（21日）代表五人小組，提交了一份關於有效調查這類案件所需的標準和公共政策的專題報告。他日內瓦向人權理事會表示：「有罪不罰是大多數強迫失踪的顯著特徵，它具有倍增效應，給受害者及其家人帶來額外的痛苦和折磨。各國還必須保證負責刑事調查和起訴當局自主權和獨立性。」

哈贊指出，應對新冠肺炎疫情措施，如禁足或保安的重新部署，「顯然影響了搜索和調查強迫失蹤的能力」。

專家們亦指出，吉爾吉斯近年立法打擊強迫失蹤情況有重大改善，但在實踐上仍需要更多實質改變。專家組又指塔吉克在自內戰結束20多年後，有不少家庭對仍不知失蹤親屬的命運，呼籲政府設立國家政策和機制，並撥出資源來處理這些案件。

此外，工作組在訪問土耳其後，建議該國承認過往發生的強迫失蹤事件，採取全面政策來確保受害者有權獲得真相、正義及賠償，令同類事件不再發生。