新冠肺炎：維省疫情放緩　有望下周解封

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情放緩，周三（23日）的新增確診宗數較前一天減少近一半。該省省長安德魯斯宣布，有望最早在下周放寬部分限制措施。重災區墨爾本過去兩周平均新症至周三亦降至30宗以下，如直至下周一（28日）平均新症仍低於50宗，便可能放寬限制。

安德魯斯表示，因應省內疫情放緩，維省下周日（27日）的解封範圍將比原定計劃更廣。他承諾下周日會公布「重大聲明」，但拒透露詳情，又敦促民眾繼續謹慎防疫。維省周三有15宗新症、5人疫歿，比周二的28宗新症、3人疫歿少。

根據安德魯斯早前公布的解封5階段路線圖，墨爾本下周一將進入第2階段，放寬措施包括容許最多兩家人合共5人在戶外聚集，兒童保育和學校重新開放。而昆士蘭省將擴大邊境安全區範圍，允許新南威爾士省5個行政區的15萬人入境。

另外，維省一名14歲自閉症男童周二在亞拉山脈散步時失蹤，當地警方因呼籲民眾遵守宵禁限制，切勿協助搜索惹議。安德魯斯周三回應記者質詢時拒絕置評，但強調宵禁有效制止疫情擴散，警方亦已派員搜索失蹤男童。