英媒揭雞農養速成雞　50專家促改善

涉事雞舍的雞隻出現瘸腿和腹下皮膚泛紅外露的問題。

英媒周一（21日）踢爆，英國有雞販在環境惡劣的雞舍內飼養「速成雞」，部分雞隻發育不健全不能站立，有死雞更與活雞共處一室，供銷往當地各大超市。50名關注動物權益的人士去信超市和雞舍，促請簽定《更好的雞隻協議》改善問題。

《泰晤士報》周一（21日）公開偷拍片段，聲稱洛斯特郡和赫里福德郡有雞場的飼養方式令雞隻「非自然地成長以最大化利潤」，部分雞隻臉上泛紅、皮膚外露，步態稍異常不能長期站立，需坐在地上啄食，甚至躺在自己的排泄物上面，更有死雞與活雞共處的情況，影響活雞健康和安全。

雞販會把速成雞銷往當地的Tesco、Sainsbury、Lidl等大型連鎖超市，一批來自科學界和大學的人士，去信超市促請簽訂協議，關注雞隻權益，稱速成雞快速增重容易造成慢性瘸腿疼痛、心臟、早死等問題。Tesco表示，獨立審查認為雞場符合所有法規及要求，正監察它們是否遵從Tesco的保證項目要求。Sainsbury則指正調查事件。

此前，英國部分連鎖超市及餐廳已簽訂相關協議，要求它們於2026年前改用慢慢飼養的雞隻及讓雞隻在成長時有更多活動空間。英國大部分雞隻是「速成雞」，雞隻的體重每日要增加95克，務求在35日內達到適合屠宰的重量。