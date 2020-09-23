太嫲曾孫女無懼年齡鴻溝　合夥拍片網上爆紅

小朋友與老人家的興趣各有不同，然而日本沖繩本島中部一對可愛的太嫲及曾孫女卻能互相包容，跨越逾80歲的年齡差，攜手合作成為YouTuber拍片分享日常生活。除了影片種類多元化，二人相處的溫馨場面更令人稱羨，難怪吸納了各年齡層的粉絲。

88歲的太嫲我如古優（音譯）夥同5歲的曾孫女小桃子，去年5月起在YouTube開設「小桃子和優的頻道」（MomoKatsu@Channel）。兩人初次合作登場表演動畫舞蹈，就以出色的節奏感備受注目。

影片類型廣泛，涵蓋介紹沖繩食物及傳統文化等各種領域，太嫲又會利用高齡優勢及豐富的烹飪經驗，挑戰高齡者挑戰及料理系列。兩人亦會試吃新奇古怪的零食及開箱小桃子的新玩具。小桃子笑容天真無邪、太嫲表情自然不做作，成為頻道最大特色。

頻道至今已累積逾348段影片，總播放次數達11.2萬。我如古優周一（21日）受訪指，與小桃子一起穿上仿製太空衣的片段是她最喜歡的影片。她笑言「能跟曾孫在一起就是最快樂的事」，拍影片現已變成她生活的意義。