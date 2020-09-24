印傭被富豪僱主指控偷竊　纏訟4年終告清白

新加坡一名印尼籍女傭4年前被她的富豪僱主、樟宜機場集團主席廖文良控告偷竊，被判入獄26個月，但女傭一直堅持上訴，終於在本月初獲判無罪。案件引發社會爭議，法官指斥廖文良為了阻止女傭投訴他違規而報警指控女傭偷竊，而在女傭脫罪後，廖文良宣布提早退休。

爭議案件始於2016年，當時廖文良一家解僱印尼籍女傭利雅尼（Parti Liyani），並將其告上法庭，指控她偷竊100多件總值3.46萬新加坡元（約19.7萬港元）的財物，包括手錶、名牌手袋、衣服、壞DVD機、兩部壞iPhone等。利雅尼否認指控，但在法院一審裁決中被判有罪，判囚26個月。

但利雅尼上訴後，新加坡高等法院推翻裁決，認為廖家起訴女傭出於「不正當動機」。法庭審理案件時發現，利雅尼遭解僱前打算向當局投訴，稱她受僱打掃廖家，但在廖文良的兒子廖啟龍遷出時，被迫連帶清潔廖啟龍的新居和辦公室，按照新加坡法律，這要求屬違法。

高等法院法官陳成安認為有理由相信，廖文良與廖啟龍為了阻止女傭到人力部投訴他們，先發制人突然將女傭解僱並報警指控她偷竊。法官也發現，被列為「賊贓」的物品大多是破舊和低價值的，還指廖啟龍是「不誠實的控方證人」，例如他聲稱失竊的女性衣物屬於他而非屬利雅尼，甚至自稱有易服習慣，說辭令人難以相信，他最後也承認衣服並非他所有。法官認定，廖家起訴女傭是「惡人先告狀」，並批評調查人員處理證據不當。利雅尼在9月4日被判無罪。

案件惹來眾怒，網民在紛紛指摘廖文良，並要求他辭職，至9月10日，現年74歲的廖文良宣布從樟宜機場集團主席的職位上提前退休，並表示「不希望自己的當前狀況分散注意力」，還退出其他幾家公司的高級職務。

有傳媒形容利雅尼成功挑戰富豪是「大衞對巨人歌利亞」故事，而現年46歲的利雅尼則表示，她希望返回印尼做食品工作，她說已經寬恕了前僱主，只希望對方不要對其他女傭重複這種不公平的事情。