涉發表反華文章　2名澳洲學者被禁入境中國

中國與澳洲的關係持續緊張，澳洲早前以國安憂慮為由，注銷兩名中國學者的簽證。內地官媒周四（24日）報道，澳洲反華學者漢密爾頓（Clive Hamilton）及澳洲戰略政策研究所的研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境中國。

澳洲查爾斯史都華大學學者漢密爾頓，曾多次發表書籍及報告，指摘中國通過公開信息及黑客手段竊取情報，並滲透及影響澳洲、美國等西方國家。他前年及今年分別出版《無聲入侵》及《隱藏之手——解密中共正如何重塑世界》兩書，講述中共在澳洲的活動，呼籲西方反擊。

而周安瀾自前年加入的澳洲戰略政策研究所，被內媒形容是澳洲反華輿論「旗手」，熱衷炮製反華議題。周安瀾曾發表報告，指控中國在美國、英國、澳洲等國的數千名研究員都是由軍方派遣，借交流合作奪取西方最先進技術；又指控中國高校參與「軍民融合」戰略，對澳洲展開網絡攻擊。

早前報道指，澳洲調查新南威爾士省議會滲透案，懷疑工黨省議員莫斯爾曼是中國代理人。當局至6月以反干預法為由，突擊搜查4名中國記者及學者在當地的住所，其中中國著名學者和媒體評論員陳虹及澳洲研究學者李建軍的簽證因而被注銷。