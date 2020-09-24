新冠肺炎：政府推促進經濟計劃　資助兼職員工薪酬

英國新冠肺炎疫情反彈之際，財政大臣辛偉誠將於周四（24日）在下議院宣布涉及數十億英鎊的「冬季促進經濟計劃」，資助企業將以兼職模式聘請員工，避免出現大規模裁員。

該計劃措施將倣效德國政府的補貼計劃，補貼兼職員工的收入，對象為至少工作一般時數一半以上的員工；又會延長對服務業及旅遊業下調增值稅至5%直至明年3月，涉及金額約40億英鎊（約395億港元）；另延長4個業務貸款計劃至11月底，同時將還款年期由6年上調至10年，大幅減低每月還款額，上述計劃已提供530億英鎊（約5230億港元）貸款予公司。

另一邊廂，據指英國政府有意撥款予美國為總部的機構1Day Sooner進行「挑戰試驗」，在倫敦興建能容納100至200人的隔離設施，讓自願者故意染疫以測試疫苗成效。實驗會在明年1月起開始，目前已有2千名有興趣人士報名。有傳倫敦帝國學院領導該計劃，惟尚未得院校證實。

衞生大臣夏國賢表示，政府估計每日少於1萬人接觸新冠肺炎病毒，雖然仍處於高感染水平，但已經比最高峰時低。政府近日推出手機追蹤應用程式，若用戶曾與確診者在2米距離內逗留多於15分鐘，會獲發通知，只適用於英格蘭及威爾斯。英國過去一日錄得6178宗確診，是自5月1日以來新高。