日韓領袖通電　討論強徵勞工及對抗疫情議題

日韓緊張關係未見緩解之際，南韓總統文在寅周四（24日）跟日本新任首相菅義偉通電話，雙方就解決強徵勞工問題、推進韓日關係發展以及共同應對新冠疫情等事宜交換意見。

文在寅表示，雖然韓日兩國在強徵勞工問題上存在分歧，但希望能找到讓兩國政府和所有相關人員都能滿意的解決方案。他還指兩國是有共同價值和戰略利益的好朋友，也是攜手實現世界和平繁榮的好夥伴，期待兩國為盡快解決強徵勞工等事宜進行溝通。另外，他希望日本疫情早日得到控制，明年能夠成功舉辦東京奧運。

菅義偉則指，雖然日韓關係因歷史遺留問題等陷入僵局，但兩國不能袖手旁觀，日方願同韓方建立面向未來的關係。他讚揚南韓防疫取得重大成果，希望日韓能共同對抗疫情。同時，他還就韓方支援日本解決北韓綁架日本人問題表示感謝。

雙方就日韓即將就必要人員快捷通道制度達成協定表示歡迎，共同希望這為重啟兩國人員往來鋪路。雙方還決定為推動朝鮮半島和平進程取得進展保持緊密合作。

有分析認為，兩國領導人此次通話本身具重要意義，但據悉，菅義偉結束通話後向當地記者表示，將就日韓各種事宜堅持日方的一貫立場，強烈要求韓方採取適當措施。有指菅義偉此言暗示，日韓兩國縮小分歧可能不太容易。