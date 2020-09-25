占士邦真有其人？　波蘭公開同名英國特工檔案

波蘭國家紀念研究所近日在社交媒體公開檔案，顯示原來一名和007小說男主角占士邦（James Bond）同名的英國人，冷戰時期在英國駐波蘭大使館工作，疑似從事間諜活動，波蘭官員曾對他嚴密監視，這消息一出，震撼了波蘭民眾。

根據波蘭國家紀念研究所（Institute of National Remembrance,IPN）的檔案，這位占士邦在1928年1月30日出生，1964年2月18日來到波蘭，正式受聘為英國大使館武官的檔案保管員，當時他很快便引起波蘭反情報官員的注意。

IPN檔案主任克魯克（Marzena Kruk）說，占士邦1964到1965年身在波蘭，說：「他在波蘭四處走動……和007小說同名主角一樣喜歡女人，但檔案中完全沒有提到馬丁尼酒（小說中占士邦最喜愛的酒）。不過，據說他喜歡波蘭啤酒。」

檔案顯示，占士邦受到嚴密監視，他曾到過波蘭東北部的比亞韋斯托克（Bialystok）和奧爾什丁（Olsztyn）地區，試圖滲透當時這個蘇聯附庸國的軍事設施；不過，他沒被發現曾經波蘭公民接觸。在當時，波蘭人一旦涉嫌與鐵幕另一邊的情報員合作，後果不堪設想。

007作家佛萊明（Ian Fleming）上世紀50年代創造了英國情報員「007」占士邦這個角色，小說在1962年首次改編成電影登上大銀幕，英國影星辛康納利成為首名扮演占士邦的演員。