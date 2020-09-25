新冠肺炎：印度首位內閣部長染疫亡　資深核專家也不治

印度新冠肺炎疫情持續嚴峻，該國鐵路部國務部長安加迪（Suresh Angadi）周三（23日）晚病逝，成為印度首位染疫身亡的部長；而為印度研製核潛艇核子反應爐的資深核能專家巴蘇（Sekhar Basu），周四（24日）也染疫身亡。

65歲的安加迪9月初在社交網發文宣布自己感染疫，但沒有症狀，並住進全印度醫學院（AIIMS）接受治療。安加迪過去15天一直在該院治療，但院方稱他在周三於晚8時許病逝。

此外，印度原子能委員會前主席巴蘇也因為新冠肺炎引發的相關症狀，周四凌晨在加爾各答一家醫院過世，享年68歲。據報巴蘇生前除患上新冠肺炎外，亦患有腎病。

巴蘇曾為印度自製第一艘可攜帶核彈頭的核動力潛艦「殲敵者號」（INS Arihant）研製核子反應爐，且對印度的核能計劃貢獻良多而備受尊敬，於2014年獲印度政府頒發第4級公民榮譽獎蓮花士勳章（Padma Shri）。

印度目前以平均每天新增8、9萬宗病例的速度，邁向累計病例600萬宗大關；截至香港時間周五（25日）早上，該國累計病例達到581.6萬宗，逾9.2萬人死亡。外界估計印度很快超越美國，成為全球累計病例最多的國家。