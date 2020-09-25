拒刪侮辱王室帖文　Facebook和Twitter遭起訴

泰國政府周四（24日）表示，Facebook和Twitter沒有遵守法庭命令，刪除被裁定為違法的貼文，包括網上賭博、淫穢影片、毒品或侮辱王室，屬政府首次用《電腦犯罪法》控告網絡平台。警方指兩間公司或面臨不多於20萬泰銖（約4.9萬港幣）罰款，若未封鎖貼文的話，每逾期一天要額外罰多5000泰銖（約1226港元）。

數碼經濟與社會部長布迪邦社（Buddhipongse Punnakanta）指，當局早前按法庭命令，要求多個社交平台刪除數千個侮辱王室及批評君主制的內容，稱涉事公司沒有在接到命令後15日內移除有關內容。他透露，目前Facebook已封鎖661個違規帳號中的215個、Twitter則封鎖69個帳號中的4個。近日國家爆發反政府示威，當局亦起訴5個散播冒犯資訊的團體。

布迪邦社在上月表明，將加強打擊違反當地法律的網絡內容力度，若相關網絡平台在15天內未能遵守法庭新令，將面臨法律訴訟，保護「網絡主權」。