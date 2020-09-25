連環殺手擄殺3女　廿多年後受法律制裁

1990年代中期，澳洲西澳省珀斯3名女子失蹤，其中一人的屍體仍未尋回；警方2016年在法證技術協助下成功拘捕男疑犯。他周四（24日）被判謀殺其中2名女事主罪成，但未有足夠證據裁定他涉及第三名受害人。

被告是任職電訊技術員的51歲男子愛德華茲（Bradley Edwards），被裁定1996年及1997年，分別殺害23歲女子里默（Jane Rimmer）及27歲女子格雷農（Ciara Glennon）。受害人在市郊克雷蒙特被綁走割喉殺害，但首先失蹤的18歲女子施皮爾斯（Sarah Spiers），屍首下落不明。

破案關鍵是警方從格雷農的指甲中，發現愛德華茲的DNA碎片；加上在里默與格雷農屍體發現的藍色聚酯纖維，也出現在1995年遭被告強姦、17歲受害人的短褲上，兩者符合他獨有的工作制服纖維，最終成功緝拿歸案。法官表示，愛德華茲有可能是施皮爾斯的殺手，但該案現有證據不足以裁定他罪成。

愛德華茲4年前落網，任職西澳省警察總長的奧卡拉漢（Karl O'Callaghan）回應裁決時表示心情複雜，因為只裁定被告殺害其中兩名受害人。省長麥高恩則懇求被告知情的話，說出施皮爾斯屍體的下落，好讓死者的家人得到解脫。