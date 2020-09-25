新冠肺炎：英航機艙服務員在港確診　機師免隔離回英惹質疑

英國《每日郵報》周四（24日）報道，英國航空（British Airways）一名機艙服務員數月前在香港確診新冠肺炎，同機的機艙服務員需留港隔離2周。其中一名曾留港隔離的英航女機艙服務員透露，同一航班的機師不需隔離便可回英國，質疑安排不公平。

大批身穿保護衣的香港防疫人員前往萬豪酒店，要求英航機艙服務員於30分鐘內執拾行李，其中包括弗里曼（Ellie Freeman）。她把酒店的洗漱用品塞入行李箱，並指感到「快要崩潰」，一行人隨即送到竹篙灣檢疫中心接受隔離。弗里曼稱，抵達檢疫中心後要填寫一張申請表，她寫上希望回家的字句。隔離期間，弗里曼多次拍照上載到相片分享應用程式Snapchat，並爆粗指機師可以回家，但他們只能留在這裏。

英航發言人回應指，得悉機艙服務員需接受隔離後，該公司在香港及倫敦的團隊正協助照顧其機艙服務員，向他們提供支持及額外物資，確保他們盡可能舒適地留在當地。發言人重申，英航會與每個目的地國家密切合作，把團隊及客戶安全和福祉放在心中。