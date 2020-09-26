新冠肺炎︰確診累計突破51萬　爆口罩減價戰

法國新冠肺炎疫情持續嚴峻，周五（25日）新增確診逾15,797宗，較周四（26日）逾1.6萬宗新高稍為減少。法國目前累計確診逾51.3萬宗，死亡人數逾3.1萬人。法國多個大型超市集團出現即棄口罩減價戰，南部加爾省頒布新例，禁止餐館客人分享同一份食物，如小吃之類。

目前市面有大量50件盒裝的即棄口罩，在大小超市、服裝店和露天街市多處有售，從8月起已出現供過於求情況，售價不斷下降，從6月起開始的每盒25歐元（約225港元），現在可在街市售價低至4.5歐元（約40港元）一盒，儘管質素參差。價格下降是因為批發商可以愈來愈低的價錢入貨。

另一方面，衞生部日前公布新防疫措施，南部情況較嚴重，在加爾省頒布新例禁，從周四（24日）凌晨午夜開始，禁止餐館客人分吃一碟菜，尤其那些小食如芝士火腿拼盤，以及禁止抽水煙。官方同時禁止酒會接待活動。巴黎方面從下周一（28日）起，酒吧餐館營業時間至晚上10時，聚眾人數限制在最多10人。

另外，英國周五新增6,874宗確診，再創單日新高，累計確診逾42萬宗，死亡人數逾4.2萬人，死亡個案為歐洲最多。

駐法國記者呂靜儀報道